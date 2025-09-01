تعرّض طائرة فون دير لايين لتشويش يشتبه بأنه روسي في بلغاريا

تعرّض نظام تحديد المواقع العالمي في طائرة تقل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى التشويش أثناء استعدادها للهبوط في بلغاريا الأحد، في حادث يشتبه بأن روسيا تقف خلفه، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا في مؤتمر صحافي في بروكسل: "يمكننا فعلا تأكيد حدوث تشويش لنظام تحديد المواقع، لكن الطائرة هبطت بأمان في بلغاريا".

وأضافت: "تلقينا معلومات من السلطات البلغارية تفيد بأنها تشتبه بأن الأمر كان نتيجة تدخل روسي صارخ".