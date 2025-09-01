ولي العهد السعودي إلتقى نائب رئيس الفلسطيني وأكد أهمية مواصلة العمل لحشد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين

التقى نائب رئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بالرياض.



وحضر اللقاء مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي. وعن الجانب السعودي، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن القومي مساعد العيبان.



ونقل نائب الرئيس، تحيات الرئيس محمود عباس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، معربا عن الشكر والتقدير لمواقف المملكة الثابتة وجهودها الكبيرة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة.



من جهته، حمّل ولي العهد نائب الرئيس تحياته إلى الرئيس محمود عباس، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لحشد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين ودعم الجهود الرامية لإنجاح المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في نيويورك بتاريخ 22 أيلول الحالي.



وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومسألة منع التأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي المقبل. كما تمت مناقشة الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين واحتجاز أموال المقاصة.



وفيما يخص قطاع غزة، جرى التشديد على أن الأولوية لوقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المساعدات وتولي دولة فلسطين المسؤولية في قطاع غزة وربطها بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع واعادة الإعمار وذلك بدعم عربي ودولي.



وأكد الجانبان استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود العربية والدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.