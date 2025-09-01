عراقجي: إيران والصين وروسيا وقعت على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة

وقعت إيران والصين وروسيا على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة تصف فيها محاولة دول الترويكا الأوروبية تفعيل آلية "العودة السريعة" لفرض العقوبات على طهران بأنها لا أساس لها من الناحية القانونية ولها تأثير سياسيّ مدمر، وف قما أعلن وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي.