أردوغان لنظيره الإيراني: استمرار طهران في المحادثات النووية مفيد

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان عبر لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان عن اعتقاده بأن استمرار طهران في المحادثات النووية مفيد، وقال إن تركيا ستواصل دعم إيران في هذا الشأن.ونقل بيان للرئاسة عن أردوغان قوله خلال اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين إن التعاون بين البلدين، وخاصة في مجال الطاقة، يعود بالنفع على البلدين.