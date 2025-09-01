باريس تطالب بالإفراج عن الموظفين الأمميين المعتقلين في اليمن

نددت فرنسا بموجة الاعتقالات "التعسفية" التي طاولت موظفين في الامم المتحدة بأيدي الحوثيين في مدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.



وطالبت بـ"الإفراج الفوريّ وغير المشروط عنهم".



وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في بيان إنّ "هذه الاعتقالات تتنافى والقانون الدوليّ".



ولفت إلى أنّها "تعوق توزيع المساعدة الإنسانية التي يحتاج اليها الشعب اليمنيّ، وتساهم تاليًا في مفاقمة الأزمة الانسانية في اليمن".