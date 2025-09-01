ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها على السلع الأميركية إلى الصفر

عرضت الهند خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها على السلع الأميركية إلى الصفر، وفق ما أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.



ووصف ترامب علاقة الولايات المتحدة بالهند بأنّها "أحادية الجانب".



وكتب على منصة (تروث سوشيال): "لقد عرضوا الآن خفض رسومهم الجمركية إلى الصفر، لكن فات الآوان وكان ينبغي عليهم القيام بذلك منذ سنوات".



ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن بعد على تعليقات ترامب، التي صدرت عقب بدء تنفيذ قرار فرض رسوم جمركية إجمالية تصل إلى 50 في المئة على السلع الهندية.