بوتين: روسيا وإيران على تواصل دائم في شأن قضايا دولية مختلفة

أكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّ روسيا وإيران على تواصل دائم في شأن قضايا دولية مختلفة منها تلك المتعلقة بالبرنامج النوويّ الإيرانيّ.



والتقى بوتين مع نظيره الإيرانيّ مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.