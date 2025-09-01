الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع الألمانيّ ندد بتعليقات رئيسة المفوضية الأوروبية

أخبار دولية
2025-09-01 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدفاع الألمانيّ ندد بتعليقات رئيسة المفوضية الأوروبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الدفاع الألمانيّ ندد بتعليقات رئيسة المفوضية الأوروبية

رفض وزير الدفاع الألمانيّ بوريس بيستوريوس بشدة تعليقات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في شأن خطط إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا.

ووصفها بأنها سابقة لأوانها، قائلًا إنّ فون دير لاين ليست مخولة، لمناقشة هذه المسألة.
 
وقالت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إنّ أوروبا تعد "خططًا دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع ستحظى بدعم أميركيّ.
 
وأوضح بيستوريوس للصحافيين أنّ "هذه أمور لا تناقش قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أطراف كثيرة لها رأي في هذا الصدد".
 
وأعرب عن اعتقاده بأنه من الأفضل عدم التعليق على مثل هذه الاعتبارات بأي شكل من الأشكال أو تأكيدها، بصرف النظر عن حقيقة "أنّ الاتحاد الأوروبيّ لا يمتلك أي تفويض أو اختصاص على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بنشر القوات".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الدفاع

الألمانيّ

بتعليقات

رئيسة

المفوضية

الأوروبية

LBCI التالي
كوريا الجنوبية تعلّق البث الإذاعي الدعائي لكوريا الشمالية
زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب شرق أفغانستان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

رئيسة المفوضية الأوروبية: نؤكد مجددًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها

LBCI
أخبار دولية
2025-08-19

بحث أميركيّ مع رئيسة المفوضية الأوروبية في مسألة الأطفال المفقودين في حرب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-08-16

رئيسة المفوضية الأوروبية: الضمانات الأمنية القوية لأوكرانيا وأوروبا ضرورية

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-08

رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب إعادة النظر في قرار حكومة إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية بغزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
أخبار دولية
12:40

وزير الخزانة الأميركيّ: ترامب قد يعلن حالة طوارئ وطنية خاصة بالإسكان

LBCI
أخبار دولية
11:11

مستشار لإردوغان: عملية السلام مع حزب العمال الكردستانيّ تتطلب من تركيا تغيير دستورها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-30

تدابير سير في كفردبيان غدا بمناسبة إقامة سباق للركض

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-06

وزير الصناعة: لا يمكن أن يبقى لبنان أرض الفرص الضائعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-07

الأولويات الإصلاحية في لبنان... طريق ليست سهلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-30

بالصور- إنقاذ راعٍ إثر سقوطه في وادٍ بمنطقة حبوب - جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025

LBCI
أخبار دولية
08:02

إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:36

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
أخبار لبنان
05:16

جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
01:48

حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً

LBCI
أمن وقضاء
23:45

أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 1-9-2025

LBCI
أمن وقضاء
11:00

أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
12:04

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More