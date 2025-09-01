وزير الدفاع الألمانيّ ندد بتعليقات رئيسة المفوضية الأوروبية

رفض وزير الدفاع الألمانيّ بوريس بيستوريوس بشدة تعليقات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في شأن خطط إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا.



ووصفها بأنها سابقة لأوانها، قائلًا إنّ فون دير لاين ليست مخولة، لمناقشة هذه المسألة.



وقالت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إنّ أوروبا تعد "خططًا دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع ستحظى بدعم أميركيّ.



وأوضح بيستوريوس للصحافيين أنّ "هذه أمور لا تناقش قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أطراف كثيرة لها رأي في هذا الصدد".



وأعرب عن اعتقاده بأنه من الأفضل عدم التعليق على مثل هذه الاعتبارات بأي شكل من الأشكال أو تأكيدها، بصرف النظر عن حقيقة "أنّ الاتحاد الأوروبيّ لا يمتلك أي تفويض أو اختصاص على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بنشر القوات".