وزير الخزانة الأميركيّ: ترامب قد يعلن حالة طوارئ وطنية خاصة بالإسكان

كشف وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت لمجلة واشنطن إكزامينر أنّ الرئيس دونالد ترامب قد يعلن حالة طوارئ وطنية خاصة بالإسكان هذا الخريف لمعالجة ارتفاع الأسعار وتضاؤل المعروض.