البابا لاوون الرابع عشر يستقبل أحد أبرز المدافعين عن حقوق المثليين الكاثوليك

أعلن أحد أبرز المدافعين عن حقوق المثليين الكاثوليك لفرانس برس بعد استقباله في الفاتيكان أنّ البابا لاوون الرابع عشر "يعتزم مواصلة نهج الانفتاح الذي اتبعه البابا فرنسيس مع المثليين".



وقال الكاهن الأميركيّ جيمس مارتن الذي سيشارك نهاية الاسبوع في زيارة لأفراد من مجتمع الميم إلى الفاتيكان في إطار "السنة المقدسة" للكنيسة، إن اللقاء الخاص الذي استمر نحو 30 دقيقة، "كان حارا وتم في أجواء من الترحيب والود".



وأضاف اليسوعيّ، الذي تعرض لانتقادات من جانب التيار المحافظ في الكنيسة بسبب مواقفه "الرسالة التي تلقيتها منه هي أنه ينوي مواصلة نهج البابا فرنسيس في الانفتاح تجاه الأفراد من مجتمع الميم".