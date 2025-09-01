الأخبار
أسطول المساعدات يبحر مجددًا إلى غزة انطلاقًا من برشلونة

أخبار دولية
2025-09-01 | 14:49
أسطول المساعدات يبحر مجددًا إلى غزة انطلاقًا من برشلونة
أسطول المساعدات يبحر مجددًا إلى غزة انطلاقًا من برشلونة

أبحر أسطول يحمل مساعدات إنسانية ويقل مئات الناشطين، مجددًا إلى غزة الاثنين قرابة الساعة 17,30 ت غ انطلاقًا من برشلونة، بعد بضع ساعات من اضطراره إلى العودة لميناء المدينة الإسبانية بسبب رياح عاتية، حسب صحافيي فرانس برس.
     
وكانت نحو 20 سفينة غادرت برشلونة الأحد بهدف "فتح ممر إنسانيّ ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطينيّ المتواصلة" في غزة، حسب ما أفاد "أسطول الصمود العالميّ".
     
وأفاد المنظمون بأنه "نتيجة أحوال الطقس غير الآمنة، قمنا بتجربة بحرية ثم عدنا إلى الميناء بانتظار أن تمر العاصفة".
     
وقال: "يعني ذلك تأخير مغادرتنا لتجنّب أي تعقيدات مع القوارب الأصغر"، متحدثًا عن رياح تجاوزت سرعتها 55 كيلومترًا في الساعة.
     
وأضاف: "اتّخذنا هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين والمحافظة على نجاح مهمتنا".
       
ويتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف أيلول ويأتي بعدما منعت إسرائيل محاولتين للناشطين لإيصال مساعدات بحرًا إلى القطاع الفلسطينيّ في حزيران وتموز.

LBCI
أخبار دولية
2025-07-13

سفينة جديدة محملة بالمساعدات الإنسانية تبحر من إيطاليا إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-07

قوارب تقل عائلات الرهائن في غزة تبحر قبالة سواحل القطاع للمطالبة بالافراج عنهم

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-07

أ.ف.ب: قوارب تقل عائلات الرهائن في غزة تبحر قبالة سواحل القطاع للمطالبة بالافراج عنهم

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

غوركا: يجب إيجاد طريقة لمساعدة الرئيس عون حتى يستطيع لبنان أن ينمو مجدداً

LBCI
أخبار دولية
16:27

الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس رمزيًا

LBCI
أخبار دولية
14:47

البابا لاوون الرابع عشر يستقبل أحد أبرز المدافعين عن حقوق المثليين الكاثوليك

LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
أخبار دولية
2025-07-30

هيئة الجيوفيزياء: تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيسيّ الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا

LBCI
أخبار لبنان
11:21

جنبلاط بحث مع رجّي في المستجدات الأخيرة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-26

براك: إسرائيل تقول إنها لا تريد إحتلال لبنان..أورتاغوس: إسرائيل مستعدّة لأن تتحرّك خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-07

زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية موغلا التركية

LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025

LBCI
أخبار دولية
08:02

إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

LBCI
أمن وقضاء
03:36

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
أخبار لبنان
05:16

جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
01:48

حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً

LBCI
أمن وقضاء
23:45

أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
11:00

أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 1-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
12:04

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

