أسطول المساعدات يبحر مجددًا إلى غزة انطلاقًا من برشلونة

أبحر أسطول يحمل مساعدات إنسانية ويقل مئات الناشطين، مجددًا إلى غزة الاثنين قرابة الساعة 17,30 ت غ انطلاقًا من برشلونة، بعد بضع ساعات من اضطراره إلى العودة لميناء المدينة الإسبانية بسبب رياح عاتية، حسب صحافيي فرانس برس.



وكانت نحو 20 سفينة غادرت برشلونة الأحد بهدف "فتح ممر إنسانيّ ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطينيّ المتواصلة" في غزة، حسب ما أفاد "أسطول الصمود العالميّ".



وأفاد المنظمون بأنه "نتيجة أحوال الطقس غير الآمنة، قمنا بتجربة بحرية ثم عدنا إلى الميناء بانتظار أن تمر العاصفة".



وقال: "يعني ذلك تأخير مغادرتنا لتجنّب أي تعقيدات مع القوارب الأصغر"، متحدثًا عن رياح تجاوزت سرعتها 55 كيلومترًا في الساعة.



وأضاف: "اتّخذنا هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين والمحافظة على نجاح مهمتنا".



ويتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف أيلول ويأتي بعدما منعت إسرائيل محاولتين للناشطين لإيصال مساعدات بحرًا إلى القطاع الفلسطينيّ في حزيران وتموز.