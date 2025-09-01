الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس رمزيًا

أخبار دولية
2025-09-01 | 16:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس رمزيًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس رمزيًا

أكدت وزيرة الخارجية في السلطة الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين من روما أن الاعتراف بدولة فلسطينية "ليس رمزيا" لأنه يمنح "تطلعا نحو المستقبل". 
     
وقالت أمام الصحافيين بعد اجتماعها بوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني "ناقشنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأشرت بشكل واضح إلى أن هذا الاعتراف ليس رمزيا. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمنحنا تطلعا نحو المستقبل".
     
واوضحت "أنه يبين لنا التمسك بحل الدولتين الذي تآكل منذ زمن. كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحل الوحيد هو الاعتراف بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل". 
     
وترى الحكومة الإيطالية، من جانبها، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يمكن أن يتم قبل قيامها.
     
وقال تاياني "طالما ليس هناك دولة، فمن الصعب الاعتراف بها رسميا، نحن نعترف بالسلطة الوطنية الفلسطينية التي رحبنا بها بروح صداقة حقيقية". 
     
واضاف "قبل الاعتراف بها رسميا، يجب انشاء الدولة الفلسطينية، وإلا سيكون الأمر عابرا ولن يحقق أي تأثير. نحن نسعى للحصول على نتائج ملموسة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الفلسطينية:

الاعتراف

بدولة

فلسطينية

رمزيًا

LBCI التالي
لاغارد تحذر من "خطر بالغ" في حال سيطرة ترامب على السياسة النقدية الأميركية
بوتين يشيد بتوسيع العلاقات مع الهند ويصف مودي بأنه "صديقه العزيز"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-25

وزير خارجية إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعتراف الدولة الفلسطينية الجديدة بإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2025-07-25

وزير خارجية إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعترافها بإسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-31

وزير الخارجية الألماني: يجب أن تبدأ عملية الاعتراف بدولة فلسطينية الآن

LBCI
أخبار دولية
2025-06-09

وزير الخارجية الفرنسيّ: تصميم باريس على الاعتراف بدولة فلسطينية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:16

بوركينا فاسو تجرّم المثلية الجنسية

LBCI
أخبار دولية
01:14

بولسونارو لن يحضر المرحلة النهائية من محاكمته

LBCI
أخبار دولية
00:59

بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية للعامة للأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
00:51

بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-16

ويتكوف: مفاوضات غزة تسير بشكل جيد

LBCI
خبر عاجل
2025-08-05

معلومات الـLBCI: بدء نقاش مجلس الوزراء في البند الاول المتعلق بحصرية السلاح

LBCI
فنّ
2025-06-09

عروض ترفيهية لدوجا كات وجيه بالفين وتيمز بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025

LBCI
أخبار دولية
08:02

إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:36

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
أخبار لبنان
05:16

جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
01:48

حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً

LBCI
أمن وقضاء
11:00

أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
12:04

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
موضة وجمال
06:00

ساندي تابت تُرزق بمولودتها الأولى: "أهلًا بك في هذا العالم يا أميرتي" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More