الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منظمة العفو الدولية تعلن توثيق إعدام 46 درزيا على يد القوات الحكومية في سوريا

أخبار دولية
2025-09-02 | 02:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منظمة العفو الدولية تعلن توثيق إعدام 46 درزيا على يد القوات الحكومية في سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
منظمة العفو الدولية تعلن توثيق إعدام 46 درزيا على يد القوات الحكومية في سوريا

أعلنت منظّمة العفو الدولية أنها وثّقت أدّلة تظهر أن قوات حكومية وقوات تابعة لها نفّذت إعدامات بحق 46 شخصا من الأقلية الدرزية خلال أعمال العنف التي اندلعت في محافظة السويداء في جنوب سوريا، داعية إلى المحاسبة.
     
وشهدت محافظة السويداء لمدة أسبوع، بدءا من 13 تموز، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.
     
وقالت السلطات إن قواتها تدخّلت لوقف الاشتباكات، لكن شهودا وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان اتهموا القوات الحكومية بالقتال إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات بحقّ الدروز. 
     
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من ألفي شخص بينهم 789 مدنيا درزيا "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، بحسب المرصد. 
     
وذكرت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشر الثلاثاء، أنها وثّقت "إطلاق النار المتعمد على 46 درزيا وقتلهم (44 رجلا وامرأتان)". وتحدّثت عن "إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السنّ يومي 15 و16 تموز" في مدينة السويداء أو على أطرافها. 
     
وقالت المنظمة: "جرت الإعدامات التي نفَّذتها القوات الحكومية وتلك التابعة لها في ساحة عامة، ومنازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات في محافظة السويداء".
     
وتشمل الأدلة التي استندت إليها المنظمة "مقاطع فيديو جرى التحقق منها تظهر رجالا مسلحين يرتدون بذلات أمنية وعسكرية، يحمل بعضها شارات رسمية، يعدمون رجالا عُزَّلا". 
     
وتحقّقت المنظمة كذلك من صور وأجرت "تحليلا للأسلحة" وجمعت إفادات شهود عيان. 
     
وأعلنت العفو الدولية أنها أطلعت وزارتي الدفاع والداخلية على النتائج الأولية لتحقيقها لكنها لم تتلقّ بعد أجوبة منهما.
     
وأشارت إلى أنها لحظت "شارة سوداء" ترتبط بتنظيم الدولة الاسلامية "على بذلات ما لا يقل عن أربعة رجال بالزي العسكري ممن ظهروا في مقاطع الفيديو التي تحققت المنظمة منها". 
     
لكنّ التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن أيّ هجمات في السويداء.
     
 

أخبار دولية

منظمة العفو الدولية

إعدام

درزي

سوريا

السويداء

LBCI التالي
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
وكالة الطاقة تجد آثار يورانيوم في سوريا مرتبطة بموقع قصفته إسرائيل في 2007
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-28

منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السورية الى التحقيق في حالات خطف علويات

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-15

أ.ف.ب: القوات الحكومية السورية تعلن فرض حظر التجوال في مدينة السويداء "حتى اشعار آخر"

LBCI
أخبار دولية
2025-07-15

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف القوات الحكومية السورية في السويداء

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-26

منظمة العفو الدولية: يجب التحقيق في تدمير الجيش الإسرائيلي الواسع والمتعمد في جنوب لبنان باعتباره جرائم حرب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أخبار دولية
03:53

وكالة تاس: إجتماع محتمل بين بوتين وكيم في الصين

LBCI
أخبار دولية
03:47

تقديرات كورية جنوبية بمقتل ألفي جندي شمالي في المعارك إلى جانب روسيا

LBCI
أخبار دولية
03:36

الهلال الأحمر الأفغاني: إرتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1124

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:12

أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
موضة وجمال
06:00

ساندي تابت تُرزق بمولودتها الأولى: "أهلًا بك في هذا العالم يا أميرتي" (صور)

LBCI
فنّ
03:35

"آسرة بتعابيرها"... ورد الخال في رسالة مؤثرة للسيدة الأولى نعمت عون: نفتخر ونقتدي بها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025

LBCI
أخبار دولية
08:02

إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:52

مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أمن وقضاء
11:00

أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
12:04

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
موضة وجمال
06:00

ساندي تابت تُرزق بمولودتها الأولى: "أهلًا بك في هذا العالم يا أميرتي" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More