منظمة العفو الدولية تعلن توثيق إعدام 46 درزيا على يد القوات الحكومية في سوريا

أعلنت منظّمة العفو الدولية أنها وثّقت أدّلة تظهر أن قوات حكومية وقوات تابعة لها نفّذت إعدامات بحق 46 شخصا من الأقلية الدرزية خلال أعمال العنف التي اندلعت في محافظة السويداء في جنوب سوريا، داعية إلى المحاسبة.وشهدت محافظة السويداء لمدة أسبوع، بدءا من 13 تموز، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.وقالت السلطات إن قواتها تدخّلت لوقف الاشتباكات، لكن شهودا وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان اتهموا القوات الحكومية بالقتال إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات بحقّ الدروز.وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من ألفي شخص بينهم 789 مدنيا درزيا "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، بحسب المرصد.وذكرت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشر الثلاثاء، أنها وثّقت "إطلاق النار المتعمد على 46 درزيا وقتلهم (44 رجلا وامرأتان)". وتحدّثت عن "إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السنّ يومي 15 و16 تموز" في مدينة السويداء أو على أطرافها.وقالت المنظمة: "جرت الإعدامات التي نفَّذتها القوات الحكومية وتلك التابعة لها في ساحة عامة، ومنازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات في محافظة السويداء".وتشمل الأدلة التي استندت إليها المنظمة "مقاطع فيديو جرى التحقق منها تظهر رجالا مسلحين يرتدون بذلات أمنية وعسكرية، يحمل بعضها شارات رسمية، يعدمون رجالا عُزَّلا".وتحقّقت المنظمة كذلك من صور وأجرت "تحليلا للأسلحة" وجمعت إفادات شهود عيان.وأعلنت العفو الدولية أنها أطلعت وزارتي الدفاع والداخلية على النتائج الأولية لتحقيقها لكنها لم تتلقّ بعد أجوبة منهما.وأشارت إلى أنها لحظت "شارة سوداء" ترتبط بتنظيم الدولة الاسلامية "على بذلات ما لا يقل عن أربعة رجال بالزي العسكري ممن ظهروا في مقاطع الفيديو التي تحققت المنظمة منها".لكنّ التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن أيّ هجمات في السويداء.