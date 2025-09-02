وكالة تاس: إجتماع محتمل بين بوتين وكيم في الصين

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد يعقدان اجتماعًا في الصين حيث سيحضران احتفالات الذكرى السنوية الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.



ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وكيم ستناقش بمجرد وصول الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.