تقديرات كورية جنوبية بمقتل ألفي جندي شمالي في المعارك إلى جانب روسيا

تظهر تقديرات استخبارية في سيول بأن كوريا الشمالية خسرت نحو ألفي جندي من الذين قاتلوا الى جانب القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا، بحسب ما نقل نائب كوري جنوبي الثلاثاء.



وقال النائب لي سيونغ-كوون للصحافيين بعد إحاطة من الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية إن تقديراتها في نيسان كانت بأن عدد القتلى من الجنود الكوريين الشماليين خلال الحرب كان 600 على الأقل. لكن بناءً على تقييمات محدثة، تقدر حاليًا بأن الحصيلة هي نحو ألفين.



وكانت الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية قدّرت بأن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي للقتال الى جانب موسكو، خصوصًا في منطقة كورسك التي تقدمت إليها القوات الأوكرانية. كما وفرت بيونغ يانغ قذائف وصواريخ وأنظمة صاروخية بعيدة المدى.



وأشار لي الى أن الاستخبارات الكورية الجنوبية تقدر بأن بيونغ يانغ تعتزم إرسال ستة آلاف جندي ومهندس إضافي الى روسيا، وأن ألفًا منهم وصلوا.