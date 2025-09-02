الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مع تصاعد الاحتجاجات... شرطة إندونيسيا تطلق الغاز المسيل للدموع قرب جامعتين
أخبار دولية
2025-09-02 | 05:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مع تصاعد الاحتجاجات... شرطة إندونيسيا تطلق الغاز المسيل للدموع قرب جامعتين
أعلنت مجموعات طلابية وسلطات في إندونيسيا أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على حشود من المحتجين بالقرب من جامعتين في مدينة باندونغ، مما زاد من حدة التوتر بسبب المظاهرات التي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص منذ الأسبوع الماضي.
وبدأت الاحتجاجات في العاصمة جاكرتا للتعبير عن الاعتراض على نفقات حكومية مثل تعزيز الامتيازات الممنوحة للنواب، وتوسعت بعد ذلك لتمتد إلى كل أنحاء إندونيسيا.
وتصاعدت الاحتجاجات إلى أعمال شغب ونهب بعد أن صدمت سيارة تابعة للشرطة سائق دراجة نارية أجرة وأردته قتيلا، مما تسبب بأضرار بملايين الدولارات في العاصمة.
وأعلنت مجموعات طلابية عبر إنستغرام أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشود بالقرب من حرم جامعة باندونغ الإسلامية (يونيسبا) وجامعة باسوندان القريبة منها، على بعد أكثر من 140 كيلومترا من جاكرتا.
ولطالما اعتُبر طلاب الجامعات طلائع للديمقراطية في إندونيسيا، بعد أن لعبوا دورا قياديا في الاحتجاجات التي ساعدت على الإطاحة بالرئيس السابق المستبد سوهارتو في عام 1998.
والتقى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي كان قائدا عسكريا في عهد سوهارتو، مع نقابات عمالية انضم بعضها إلى الاحتجاجات الأسبوع الماضي للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، وقال إنه طلب من النواب مناقشة قوانين العمل، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.
وأعلنت شرطة جاكرتا أنها اعتقلت أكثر من 1200 شخص منذ بدء الاحتجاجات، بينما ذكر مسؤولون بالمدينة أنه تم تسجيل خسائر بقيمة 3.4 مليون دولار.
أخبار دولية
الاحتجاجات
شرطة
إندونيسيا
الغاز المسيل للدموع
التالي
بوتين: لم نعارض مطلقا انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تحذّر من أن زلزال أفغانستان قد يؤثر على "مئات آلاف" الأشخاص
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-04
البابا في الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ: دموع المسيح تتلاقى مع دموعنا امام فقدان وآلام احبائنا
أخبار لبنان
2025-08-04
البابا في الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ: دموع المسيح تتلاقى مع دموعنا امام فقدان وآلام احبائنا
0
أخبار دولية
2025-06-05
ماسك يعلن أن سبيس إكس ستوقف تشغيل مركبة الفضاء دراغون وسط تصاعد الخلاف مع ترامب
أخبار دولية
2025-06-05
ماسك يعلن أن سبيس إكس ستوقف تشغيل مركبة الفضاء دراغون وسط تصاعد الخلاف مع ترامب
0
أخبار دولية
2025-08-15
الشرطة السويدية تشتبه في إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو
أخبار دولية
2025-08-15
الشرطة السويدية تشتبه في إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو
0
آخر الأخبار
2025-06-18
قيادة الحدود الإيرانية: شرطة الحدود تسيطر تماما على المعابر الحدودية بالتعاون مع القوات المسلحة
آخر الأخبار
2025-06-18
قيادة الحدود الإيرانية: شرطة الحدود تسيطر تماما على المعابر الحدودية بالتعاون مع القوات المسلحة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
0
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
0
أخبار دولية
07:40
الرئيس الإسرائيليّ يتوجه إلى الفاتيكان الخميس
أخبار دولية
07:40
الرئيس الإسرائيليّ يتوجه إلى الفاتيكان الخميس
0
أخبار دولية
07:28
أردوغان: بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد للقاء
أخبار دولية
07:28
أردوغان: بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد للقاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:59
تقرير لـBBC: تفاصيل الذكاء الاصطناعي والجثة المنسوبة للإمام موسى الصدر
أخبار لبنان
01:59
تقرير لـBBC: تفاصيل الذكاء الاصطناعي والجثة المنسوبة للإمام موسى الصدر
0
أخبار لبنان
02:26
بايراقداريان بحثت دور الطيران المدني في خدمة الطيران الشراعي
أخبار لبنان
02:26
بايراقداريان بحثت دور الطيران المدني في خدمة الطيران الشراعي
0
أخبار لبنان
08:26
تعميم لوزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـيّ
أخبار لبنان
08:26
تعميم لوزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـيّ
0
أخبار لبنان
2025-08-29
جريمة بيئية في القبيات: قطع أشجار شوح وأرز دهرية في محمية كرم شباط
أخبار لبنان
2025-08-29
جريمة بيئية في القبيات: قطع أشجار شوح وأرز دهرية في محمية كرم شباط
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
0
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
0
أخبار لبنان
07:40
الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب
أخبار لبنان
07:40
الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب
0
أخبار لبنان
07:19
مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت
أخبار لبنان
07:19
مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت
0
آخر الأخبار
00:51
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
آخر الأخبار
00:51
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
0
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
2
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
4
أمن وقضاء
11:00
أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول
أمن وقضاء
11:00
أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول
5
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
6
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
7
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
8
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More