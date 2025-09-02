الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوتين: لم نعارض مطلقا انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
2025-09-02 | 06:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بوتين: لم نعارض مطلقا انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لم تعارض مطلقا انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي. ونفى ما تردد بشأن تخطيط موسكو لمهاجمة أوروبا.
وأبلغ بوتين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال اجتماع في الصين بأن دول الغرب وحلف شمال الأطلسي يسعون إلى الاستيلاء على كامل أراضي الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا وأن روسيا لا تسعى سوى لحماية مصالحها.
أخبار دولية
بوتين
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
التالي
سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما
مع تصاعد الاحتجاجات... شرطة إندونيسيا تطلق الغاز المسيل للدموع قرب جامعتين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:42
بوتين: لم نعارض مطلقا انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي لكن انضمامها الى حلف شمال الأطلسي أمر لا نقبله
آخر الأخبار
05:42
بوتين: لم نعارض مطلقا انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي لكن انضمامها الى حلف شمال الأطلسي أمر لا نقبله
0
أخبار دولية
2025-08-16
قادة أوروبيون: موسكو لا يمكن أن تتمتع بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أو الناتو
أخبار دولية
2025-08-16
قادة أوروبيون: موسكو لا يمكن أن تتمتع بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أو الناتو
0
آخر الأخبار
2025-08-16
بيان من قادة أوروبيين: ينبغي عدم فرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول ثالثة ولا يمكن لروسيا معارضة مساعي أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
2025-08-16
بيان من قادة أوروبيين: ينبغي عدم فرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول ثالثة ولا يمكن لروسيا معارضة مساعي أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي
0
أخبار دولية
2025-08-29
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتدريب الجيش الأوكراني في أوكرانيا بعد وقف الحرب
أخبار دولية
2025-08-29
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتدريب الجيش الأوكراني في أوكرانيا بعد وقف الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
0
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
0
أخبار دولية
07:40
الرئيس الإسرائيليّ يتوجه إلى الفاتيكان الخميس
أخبار دولية
07:40
الرئيس الإسرائيليّ يتوجه إلى الفاتيكان الخميس
0
أخبار دولية
07:28
أردوغان: بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد للقاء
أخبار دولية
07:28
أردوغان: بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد للقاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:59
تقرير لـBBC: تفاصيل الذكاء الاصطناعي والجثة المنسوبة للإمام موسى الصدر
أخبار لبنان
01:59
تقرير لـBBC: تفاصيل الذكاء الاصطناعي والجثة المنسوبة للإمام موسى الصدر
0
أخبار لبنان
02:26
بايراقداريان بحثت دور الطيران المدني في خدمة الطيران الشراعي
أخبار لبنان
02:26
بايراقداريان بحثت دور الطيران المدني في خدمة الطيران الشراعي
0
أخبار لبنان
08:26
تعميم لوزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـيّ
أخبار لبنان
08:26
تعميم لوزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـيّ
0
أخبار لبنان
2025-08-29
جريمة بيئية في القبيات: قطع أشجار شوح وأرز دهرية في محمية كرم شباط
أخبار لبنان
2025-08-29
جريمة بيئية في القبيات: قطع أشجار شوح وأرز دهرية في محمية كرم شباط
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
0
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
0
أخبار لبنان
07:40
الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب
أخبار لبنان
07:40
الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب
0
أخبار لبنان
07:19
مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت
أخبار لبنان
07:19
مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت
0
آخر الأخبار
00:51
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
آخر الأخبار
00:51
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
0
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
2
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
4
أمن وقضاء
11:00
أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول
أمن وقضاء
11:00
أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول
5
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
6
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
7
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
8
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More