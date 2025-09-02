بوتين: لم نعارض مطلقا انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لم تعارض مطلقا انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي. ونفى ما تردد بشأن تخطيط موسكو لمهاجمة أوروبا.



وأبلغ بوتين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال اجتماع في الصين بأن دول الغرب وحلف شمال الأطلسي يسعون إلى الاستيلاء على كامل أراضي الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا وأن روسيا لا تسعى سوى لحماية مصالحها.