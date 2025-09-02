الرئيس الإسرائيليّ يتوجه إلى الفاتيكان الخميس

يتوجه الرئيس الإسرائيليّ إسحق هرتسوج إلى الفاتيكان الخميس، للقاء البابا ليو الذي كثف دعواته في الآونة الأخيرة لوقف حرب غزة.



وقال مكتب هرتسوج في بيان إن الزيارة تأتي بدعوة من البابا وستستغرق يومًا واحدًا.



وأوضح أن الرئيس الإسرائيليّ سيلتقي أيضًا بوزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وسيقوم بجولة في أرشيف ومكتبة الفاتيكان.



وأشارت الرئاسة إلى أنّ "الاجتماعات ستركز على الجهود المبذولة لإطلاق الرهائن ومكافحة معاداة السامية في العالم وحماية الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشات عن أمور سياسية أخرى".