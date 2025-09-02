المستشار الألمانيّ: سأشارك في اجتماع بحث الجهود الرامية لتقديم الدعم الأمنيّ لأوكرانيا

أكّد المستشار الألمانيّ فريدريش ميرتس مشاركته عن بعد في اجتماع الخميس المقبل، الذي تشارك فيه نحو 30 دولة لبحث الجهود الرامية لتقديم الدعم الأمنيّ لأوكرانيا بمجرد إبرامها اتفاق سلام مع روسيا.



وقال ميرتس في مؤتمر صحافيّ في برلين: "الضمانات الأمنية ستؤدّي دورًا محوريًا".