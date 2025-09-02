قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ

يدخلُ قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ، الذي أصدرَه ُالجيش الإسرائيليّ الشهر الماضي، حيز التنفيذ اليوم، ومن المتوقع أن يلتحق عشرات الآلاف من جنود الاحتياط بقواعدهم قبل العملية العسكرية المخطط لها لاحتلال مدينة غزة.