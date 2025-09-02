11 قتيلا في هجوم انتحاري خلال تجمع سياسي في بلوشستان بجنوب غرب باكستان

قُتل 11 شخصا على الأقل مساء الثلاثاء عندما فجّر انتحاري عبوته الناسفة في تجمع سياسي في إقليم بلوشستان، وفق ما أفاد مسؤولان من الإقليم المضطرب جنوب غرب باكستان لوكالة فرانس برس.



وأضاف المسؤولان الحكوميان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالادلاء بتصريحات صحافية، أن 18 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي وقع في موقف سيارات ملعب رياضي في كويتا عاصمة الإقليم، حيث تجمع المئات من أعضاء حزب بلوشستان الوطني.

