ترامب يقول إنّه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه بوتين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة إذاعية الثلاثاء، إنّه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد فشل لقائهما في ألاسكا في تحقيق تقدم ملموس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وردا على سؤال عمّا إذا كان يشعر بالخيانة من تعامل بوتين، قال ترامب لبرنامج سكوت جينينغز الإذاعي "كانت بيننا علاقة رائعة، أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس بوتين"، مضيفا "آلاف الأشخاص يموتون، إنها حرب لا معنى لها".

