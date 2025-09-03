اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن

اعترض الجيش الإسرائيليّ صاروخًا أُطلق من اليمن، بعدما توعد الحوثيون بتكثيف هجماتهم عقب مقتل رئيس حكومتهم وعدد من وزرائها في ضربة إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيليّ ”عقب صفارات الإنذار التي دوّت قبل قليل في عدة مناطق داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".