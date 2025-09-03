اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن

اعترض الجيش الإسرائيليّ صاروخًا أُطلق من اليمن، بعدما توعد الحوثيون بتكثيف هجماتهم عقب مقتل رئيس حكومتهم وعدد من وزرائها في ضربة إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيليّ ”عقب صفارات الإنذار التي دوّت قبل قليل في عدة مناطق داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".
وقال المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين يحيى سريع إنّ الهجوم تم بواسطة "صاروخين باليستيٍّين أحدهما نوع فلسطين2 المتشظي ذو الرؤوس المتعددة، والآخر نوع ذو الفقار، استهدفا أهدافا حساسة للعدو الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة".
وحسب معلومات الجيش الإسرائيليّ، هذه هي المرة الأولى التي يتسبب فيها صاروخ أُطلق من اليمن بتفعيل صفارات الإنذار داخل إسرائيل منذ الضربة الإسرائيلية على صنعاء التي أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولًا رفيعًا آخرين الخميس الماضي.