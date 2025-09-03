الأخبار
LBCI
LBCI

إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا جديدا... كاتس: "هذه رسالة إلى كل أعدائنا... نحن نراقبكم"

أخبار دولية
2025-09-03 | 05:04
مشاهدات عالية
شارك
إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا جديدا... كاتس: "هذه رسالة إلى كل أعدائنا... نحن نراقبكم"

أطلقت إسرائيل قمرا اصطناعيا جديدا للتجسس، فيما وصفه وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنه رسالة موجهة إلى أعداء إسرائيل بأنهم تحت المراقبة المستمرة.
     
وقال كاتس على منصة "إكس": "إن إطلاق القمر الاصطناعي أوفيك 19 أمس هو إنجاز على أعلى مستوى عالمي. إن عددا قليلا من الدول يمتلك مثل هذه القدرات".  
     
وأضاف: "هذه أيضا رسالة إلى كل أعدائنا، أينما كانوا - نحن نراقبكم في كل الأوقات وفي كل موقف". 
     
وأعلنت وزارة الدفاع أن القمر الاصطناعي أُطلق من موقع لم يُكشف عنه الثلاثاء في الساعة 10:30 مساءً (19,30 ت غ)، وبدأ في الإرسال وخضع لسلسلة من الاختبارات الأولية. 
     
وأشارت الى أنه بمجرد أن يصبح فعالاً وجاهزا للخدمة، سيتم نقل قيادته إلى وحدة الاستخبارات البصرية والجغرافية-المكانية في الجيش. 
     
وجاء إطلاق قمر التجسس بعد شهرين من حرب بدأتها إسرائيل على إيران واستمرت 12 يوما واستهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية ومناطق سكنية، على بعد أكثر من ألف كيلومتر. 
     
وكشف رئيس مديرية البحث والتطوير بوزارة الدفاع دانيال غولد، أنه تم جمع أكثر من 12000 صورة فضائية للأراضي الإيرانية من أجل توجيه الضربات. 
     
وقال بوعز ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية والتي عملت على المشروع جنبا إلى جنب مع وزارة الدفاع، إن العملية "أكدت أن امتلاك قدرات مراقبة متقدمة في منطقتنا أمر بالغ الأهمية لتحقيق التفوق الجوي والأرضي".  

أخبار دولية

إسرائيل

يسرائيل كاتس

القمر الاصطناعي

تجسس

