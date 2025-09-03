السودان ينفي وجود أدلة على استخدام أسلحة كيميائية في الخرطوم

أكّدت الحكومة السودانية، في بيان، عدم عثورها على أي أدلة على وجود تلوّث كيميائيّ بعد شهرين على فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بتهمة استخدام أسلحة كيميائية.

وقالت وزارة الصحة أنّه "بناءً على الأدلة والبراهين المتوفرة من القياسات الميدانية، ونظام الترصد الصحي، والتقارير الطبية الرسمية، تؤكد وزارة الصحة الاتحادية عدم وجود أي أدلة لوجود تلوث كيميائي أو إشعاعي بولاية الخرطوم".

وأشارت الوزارة إلى أنّ التقرير مبني على اختبارات ميدانية ومراجعات لتقارير الطب العدلي منذ نيسان عندما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة من قبضة قوات الدعم السريع.

وأفادت وزارة الصحة بعدم ورود بلاغات عن حالات وفاة جماعية أو أعراض متشابهة تدل على تسمم كيميائيّ.

ولفتت إلى أن تقارير الطب العدلي لم توثق أي حالات وفاة لأسباب مرتبطة بمواد كيميائية.