بعد الهجوم الإسرائيلي... فرنسا تطالب بضمان أمن اليونيفيل

دانت فرنسا هجوما بمسيرات إسرائيلية قرب قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، داعية إلى ضمان أمن قوات حفظ السلام.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "ينبغي ضمان حماية قوات حفظ السلام وأمن عناصر الأمم المتحدة ومعداتها ومقارها". وأشار الى أن القوة الأممية "تلعب دورا أساسيا من أجل استقرار لبنان والمنطقة".