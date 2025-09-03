قطر مستعدة لاستثمار 21 مليار دولار في جمهورية الكونغو الديموقراطية



أعلنت الحكومة الكونغولية الأربعاء أن شركة الاستثمار القطرية "المنصور القابضة" تخطط لاستثمار 21 مليار دولار في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تلعب الدوحة دور الوسيط في النزاع الدائر في شرق البلاد.



زار مؤسس المجموعة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، أحد أفراد العائلة المالكة القطرية، كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء في إطار جولة في القارة الافريقية.



وخلال اجتماع عقد الثلاثاء مع رئيسة وزراء الكونغو جوديت سومينوا، قدم الوفد القطري "خطاب نوايا لاستثمار ما يقرب من 21 مليار دولار" في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما ذكرت رئيسة الوزراء في بيان.



وفقا للبيان، "تجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين شركة المنصور القابضة الخاصة، ودولة قطر وجمهورية الكونغو الديموقراطية".



وتشمل هذه الاستثمارات "قطاعات متعددة" منها الزراعة والتمويل والتعدين وصناعة الأدوية والمحروقات.