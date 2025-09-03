كايا كالاس: اجتماع شي وبوتين وكيم يمثل تحديا مباشرا للنظام الدولي

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأربعاء إن مشاركة رئيسي روسيا وكوريا الشمالية إلى جانب الرئيس الصيني شي جينبينغ في العرض العسكري الضخم الذي أقيم الأربعاء في بكين، تندرج في إطار مساعٍ لبناء "نظام عالمي جديد" مناهض للغرب.



وأضافت كايا كالاس للصحافيين "عندما نرى الرئيس شي واقفا إلى جانب قادة روسيا وإيران وكوريا الشمالية في بكين اليوم، فإن الأمر لا يقتصر على مشهد رمزي مناهض للغرب، بل يمثل تحديا مباشرا للنظام الدولي القائم على القواعد".

