القوات الكردية تعلن إحباط محاولة هروب جماعية من مخيم الهول بشمال شرق سوريا

أعلنت قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، إحباط محاولة هروب لنحو ستين شخصا من مخيم الهول الذي تحتجز فيه عائلات أشخاص يشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الاسلامية.



وتحتجز مخيمات تشرف عليها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا عشرات الآلاف من الأشخاص عدد كبير منهم يشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.



يعد مخيم الهول الخاضع لحراسة مشددة أكبر مخيم في شمال شرق سوريا ويعيش المحتجزون فيه ظروفا قاسية، ويضم قسما خاصا تقيم فيه عائلات المقاتلين الأجانب لدى تنظيم الدولة الإسلامية.



وقالت قوات الأمن الكردية في بيان إن قواتها أحبطت الثلاثاء "محاولة هروب جماعية نفذها عدد من" عائلات تنظيم الدولة الاسلامية، "بلغ عددهم 56 شخصا".



وأشارت الى أن المحتجزين حاولوا الفرار "باستخدام مركبة كبيرة".



وأوضح البيان أن القوات الأمنية الكردية رصدت "حركة مريبة أمس بعد الظهر، حيث شوهدت مجموعة من الأشخاص وهي تصعد إلى المركبة بشكل غير طبيعي"، مشيرا الى أنها تدخلت وقامت بـ"إيقاف المركبة لدى محاولتها اجتياز البوابة الرئيسية، وإلقاء القبض على جميع من كانوا بداخلها".



وقال البيان: "حوّل الموقوفون إلى أقسامنا الأمنيّة المختصّة لبدء تحقيقات موسّعة وكشف ملابسات هذه العملية الفاشلة".