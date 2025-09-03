الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القوات الكردية تعلن إحباط محاولة هروب جماعية من مخيم الهول بشمال شرق سوريا
أخبار دولية
2025-09-03 | 09:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
القوات الكردية تعلن إحباط محاولة هروب جماعية من مخيم الهول بشمال شرق سوريا
أعلنت قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، إحباط محاولة هروب لنحو ستين شخصا من مخيم الهول الذي تحتجز فيه عائلات أشخاص يشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الاسلامية.
وتحتجز مخيمات تشرف عليها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا عشرات الآلاف من الأشخاص عدد كبير منهم يشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.
يعد مخيم الهول الخاضع لحراسة مشددة أكبر مخيم في شمال شرق سوريا ويعيش المحتجزون فيه ظروفا قاسية، ويضم قسما خاصا تقيم فيه عائلات المقاتلين الأجانب لدى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت قوات الأمن الكردية في بيان إن قواتها أحبطت الثلاثاء "محاولة هروب جماعية نفذها عدد من" عائلات تنظيم الدولة الاسلامية، "بلغ عددهم 56 شخصا".
وأشارت الى أن المحتجزين حاولوا الفرار "باستخدام مركبة كبيرة".
وأوضح البيان أن القوات الأمنية الكردية رصدت "حركة مريبة أمس بعد الظهر، حيث شوهدت مجموعة من الأشخاص وهي تصعد إلى المركبة بشكل غير طبيعي"، مشيرا الى أنها تدخلت وقامت بـ"إيقاف المركبة لدى محاولتها اجتياز البوابة الرئيسية، وإلقاء القبض على جميع من كانوا بداخلها".
وقال البيان: "حوّل الموقوفون إلى أقسامنا الأمنيّة المختصّة لبدء تحقيقات موسّعة وكشف ملابسات هذه العملية الفاشلة".
أخبار دولية
الكردية
إحباط
محاولة
جماعية
الهول
بشمال
سوريا
التالي
ترامب: مقتل 11 إرهابي مخدّرات بضربة أميركية استهدفت قاربًا أبحر من فنزويلا
ماكرون: حركة الاعتراف بفلسطين لن يوقفها لا هجوم ولا محاولة ضم للأراضي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-08-29
أكثر من 800 عراقي يغادرون مخيم الهول في سوريا
أخبار دولية
2025-08-29
أكثر من 800 عراقي يغادرون مخيم الهول في سوريا
0
أخبار دولية
2025-08-02
القوات المسلحة الأردنية: إحباط محاولة تسلل عبر الحدود مع سوريا
أخبار دولية
2025-08-02
القوات المسلحة الأردنية: إحباط محاولة تسلل عبر الحدود مع سوريا
0
آخر الأخبار
2025-08-02
القوات المسلحة الأردنية: مقتل مسلحَين بعد "إحباط محاولة تسلل" عبر الحدود مع سوريا
آخر الأخبار
2025-08-02
القوات المسلحة الأردنية: مقتل مسلحَين بعد "إحباط محاولة تسلل" عبر الحدود مع سوريا
0
آخر الأخبار
2025-07-29
الخارجية الأميركية: واشنطن أعادت أميركيا قاصرا من مخيم نازحين في شمال شرق سوريا إلى عائلته
آخر الأخبار
2025-07-29
الخارجية الأميركية: واشنطن أعادت أميركيا قاصرا من مخيم نازحين في شمال شرق سوريا إلى عائلته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:54
ماكرون وزيلينسكي وقادة أوروبيون سيتحدثون الى ترامب بعد القمة بشأن أوكرانيا الخميس
أخبار دولية
11:54
ماكرون وزيلينسكي وقادة أوروبيون سيتحدثون الى ترامب بعد القمة بشأن أوكرانيا الخميس
0
أخبار دولية
11:33
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسف لعدم تعاون إيران معها بعد الهجوم الإسرائيلي
أخبار دولية
11:33
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسف لعدم تعاون إيران معها بعد الهجوم الإسرائيلي
0
أخبار دولية
09:49
نتانياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا بأنه "ضعيف" لعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
09:49
نتانياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا بأنه "ضعيف" لعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
0
أخبار دولية
09:38
نتنياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا بأنه "ضعيف" لعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
09:38
نتنياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا بأنه "ضعيف" لعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:26
وزارة المال أعلنت الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بينها ووزارة العمل وجابر إستقبل وفدًا من المقاصد
أخبار لبنان
11:26
وزارة المال أعلنت الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بينها ووزارة العمل وجابر إستقبل وفدًا من المقاصد
0
اقتصاد
07:50
البساط من القاهرة: ملتزمون بإطلاق رؤية اقتصادية شاملة بعنوان "لبنان 2035 - نحو استعادة الثقة"
اقتصاد
07:50
البساط من القاهرة: ملتزمون بإطلاق رؤية اقتصادية شاملة بعنوان "لبنان 2035 - نحو استعادة الثقة"
0
آخر الأخبار
10:13
متري أطلع الرئيس عون على نتائج محادثاته مع الوفد السوري الذي زار لبنان قبل يومين والتي ركزت على أطر التعاون بين البلدين في مجالات عدة
آخر الأخبار
10:13
متري أطلع الرئيس عون على نتائج محادثاته مع الوفد السوري الذي زار لبنان قبل يومين والتي ركزت على أطر التعاون بين البلدين في مجالات عدة
0
آخر الأخبار
10:40
مركز عمليات طوارىء الصحة: إستهداف بلدة شبعا جنوب لبنان أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد
آخر الأخبار
10:40
مركز عمليات طوارىء الصحة: إستهداف بلدة شبعا جنوب لبنان أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
0
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
0
أخبار لبنان
06:36
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
أخبار لبنان
06:36
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
0
أخبار دولية
06:26
الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس
أخبار دولية
06:26
الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس
0
أخبار دولية
04:38
اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن
أخبار دولية
04:38
اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن
0
أخبار لبنان
04:13
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
04:13
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
0
أخبار دولية
00:26
الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها
أخبار دولية
00:26
الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها
0
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
0
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
3
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
4
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
5
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
6
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
7
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
8
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More