السلطات التركية تحتجز المزيد من مسؤولي المعارضة

ذكرت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية أن السلطات أمرت باحتجاز سبعة مسؤولين في بلديتين تديرهما المعارضة في إسطنبول، وذلك في إطار حملة مستمرة على حزب المعارضة الرئيسي للرئيس رجب طيب اردوغان.



وتأتي عمليات الاحتجاز بعد أن قضت محكمة الثلاثاء بعزل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور جليك بسبب مخالفات مالية مزعومة خلال اجتماع عام للحزب في عام 2023.



وأدى هذا الحكم إلى انخفاض حاد في الأسواق، إذ أغلقت الأسهم التركية على تراجع 3.57 بالمئة أمس بعد أن تهاوت في وقت سابق بأكثر من خمسة بالمئة. ونزل "بي.آي.إس.تي 100" المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 1.8 بالمئة عند الافتتاح اليوم.



وذكرت قناة (إن.تي.في) أن الشرطة التركية ألقت القبض اليوم على خمسة موظفين من بشكتاش واثنين من أفجلار، وهما بلديتان في إسطنبول.



ورؤساء البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري في هاتين المنطقتين من بين 15 رئيس بلدية سجنتهم السلطات في إطار تحقيق واسع النطاق في اتهامات فساد مزعومة تستهدف البلديات التي يديرها الحزب. وسبق أن اعتقلت السلطات رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الرئيسي لإردوغان، في إطار هذه الحملة الأمنية.



وينفي حزب الشعب الجمهوري هذه الاتهامات.