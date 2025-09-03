نتانياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا بأنه "ضعيف" لعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء نظيره البلجيكي بارت دي فيفر بأنه "قائد ضعيف" لعزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بدول أوروبية أخرى.وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه "رئيس الوزراء البلجيكي دي فيفر هو قائد ضعيف يسعى لمهادنة الإرهاب الإسلامي من خلال التضحية بإسرائيل. إنه يريد إطعام التمساح الإرهابي على أمل أن يؤجل التهامه لبلجيكا. إسرائيل لن توافق على ذلك، وستواصل الدفاع عن نفسها".