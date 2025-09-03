الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسف لعدم تعاون إيران معها بعد الهجوم الإسرائيلي

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء عن أسفها لقرار طهران تعليق التعاون معها عقب الحرب بين إيران وإسرائيل، وحثّت على استئناف عمليات التفتيش بسرعة.



وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس، "كان سحب جميع مفتشي الوكالة من إيران بسبب المخاوف المتعلّقة بالسلامة والناجمة عن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، ضروريا بالنظر إلى الوضع الأمني العام"، مضيفة أنّ "قرار إيران اللاحق بتعليق التعاون مع الوكالة أمر مؤسف للغاية".

