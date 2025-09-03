سلام إستقبل الكاظمي وأولم على شرف أوزلاي

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي.



ويقيم سلام مساء اليوم مأدبة عشاء في السرايا الكبيرة على شرف المديرة العامة لمنظمة اليونسكو في باريس أودري أزولاي.