ترامب يعتزم إجراء محادثات بشأن أوكرانيا خلال الأيام المقبلة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه يعتزم إجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما لم تسفر القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في آب عن تحقيق انفراجة.



ويشعر ترامب بالإحباط بسبب عدم تمكنه من وقف القتال الذي اندلع بعد أن شنت روسيا غزوًا شاملًا لأوكرانيا في شباط 2022، إذ كان يتوقع في البداية أنه سيستطيع وقف الحرب بسرعة عند توليه منصبه في كانون الثاني الماضي.



وذكر ترامب أنه سيجري محادثات خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يجري ترامب اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدًا الخميس.



وذكرت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق من اليوم أن عدد من الزعماء الأوروبيين، من بينهم زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجرون اتصالًا بترامب بعد ظهر غد الخميس.



وكان من المتوقع أن تأتي هذه الدعوة عقب اجتماع عبر الفيديو عقد يوم الخميس الماضي استضافته فرنسا بمشاركة نحو 30 دولة لبحث أحدث الجهود لتوفير الدعم الأمني لأوكرانيا حال إبرام اتفاق سلام مع روسيا. وكان من المتوقع أيضًا أن يندد قادة أوروبيون بإحجام موسكو عن التفاوض.