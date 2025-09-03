15 قتيلًا على الأقل إثر خروج عربة ترام عن مسارها في البرتغال

قضى 15 شخصًا على الأقل وأصيب 18 جروح خمسة منهم بالغة الأربعاء إثر خروج عربة ترام جبلي عن مسارها في حي سياحي في العاصمة البرتغالية لشبونة، وفق ما أفاد مسؤول في الإسعاف.



وقال المسؤول تياغو أوغوستو إنه تم نقل جميع الضحايا، مضيفًا أن من بينهم أجانب لم يحدد جنسياتهم. وأعلنت الحكومة البرتغالية الحداد الوطني الخميس على ضحايا الحادث.