LBCI
LBCI

إسرائيل تعلن إعتراض صاروخين أطلقا من اليمن

أخبار دولية
2025-09-03 | 16:41
مشاهدات عالية
إسرائيل تعلن إعتراض صاروخين أطلقا من اليمن
إسرائيل تعلن إعتراض صاروخين أطلقا من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، بعدما توعد الحوثيون بتكثيف هجماتهم عقب مقتل رئيس حكومتهم وعدد من وزرائها في ضربة إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي.
     
وقال الجيش في بيانين تفصل بينهما حوالى عشر ساعات إنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، مع تفعيل صفارات الإنذار مرتين.
     
وفي وقت سابق، أفاد الجيش عن اعتراض صاروخ واحد، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتسبب فيها صاروخ أطلق من اليمن بتفعيل صفارات الإنذار داخل إسرائيل منذ الضربة الإسرائيلية على صنعاء التي أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولًا رفيعي المستوى الخميس الماضي.
     
من جانبهم، تبنى الحوثيون الهجومين.
     
وقال المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع إن الأول تم بواسطة "صاروخين باليستيين أحدهما نوع فلسطين2 المتشظي ذو الرؤوس المتعددة، والآخر نوع ذو الفقار، استهدفا أهدافًا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".
     
وأضاف سريع: "عملياتنا مستمرة وبوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة". 
     
وفي بيان لاحق، أعلن سريع شن عمليتين غرب القدس وفي حيفا بشمال الدولة العبرية. وأشار الى أن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت هدفًا مهمًا وحساسًا للعدو الإسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2" وأطلقت مسيرة استهدفت هدفًا حيويًا في منطقة حيفا المحتلة".
 

أخبار دولية

إعتراض

صاروخين

أطلقا

اليمن

