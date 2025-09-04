الولايات المتحدة تضبط 300 طن من مواد كيميائية تستخدم في صنع المخدرات

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ضبطت 300 طن من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الميثامفيتامين والتي تعتقد السلطات الفدرالية أن مصدرها الصين وكانت متجهة إلى كارتل سينالوا المكسيكي.



ووصفت المدعية العامة لولاية واشنطن جانين بيرو والقائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز العملية بأنها "أكبر عملية ضبط للمواد الكيميائية الأولية للمخدرات تنفذها الولايات المتحدة على الإطلاق".



وقالت جانين بيرو في مستودع بمدينة باسادينا في ولاية تكساس "هاتان شحنتان من المواد الكيميائية، نُقلتا على متن سفينتين مختلفتين في أعالي البحار، وأُرسلتا إلى كارتل سينالوا في المكسيك. من الصين إلى المكسيك".



وأضاف المسؤولان أن البراميل الـ13 ألفا التي تمت مصادرتها الأسبوع الماضي تحتوي على كحول البنزيل وثناني ميثيل الفورماميد، وكان من الممكن استخدامها في تصنيع 189 طنا من الميثامفيتامين "الذي تصل قيمته في شوارع هيوستن إلى 569 مليون دولار".

