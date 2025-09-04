زلزال أفغانستان يحصد أكثر من 1450 ضحية وسط استمرار عمليات الإنقاذ وتحذيرات من أزمة إنسانية

و اصل عمال الإنقاذ جهودهم لانتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الزلازل في أفغانستان هذا الأسبوع، في حين ينفد الوقت أمام الناجين الذين يواجهون مستقبلا قاتما مع تحذير وكالات الإغاثة العالمية من تناقص الأموال المخصصة للغذاء والمأوى والأدوية.



وقالت حكومة طالبان إن عمليات البحث استمرت حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء في المناطق الجبلية الشرقية التي ضربها الزلزال، إذ تم انتشال المزيد من الجثث، مضيفة أن عدد القتلى تجاوز 1457 لكن لم يتم إحصاء العدد بدقة حتى الآنك.



وقال أحد الناجين في إقليم كونار الأكثر تضررا "تدمر كل ما كان لدينا".



وأضاف "انهار منزلنا، وفقدنا كل ممتلكاتنا وأمتعتنا. كل ما تبقى هو هذه الملابس التي نرتديها".

