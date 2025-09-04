شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي وصل هذا الأسبوع الى بكين في زيارة خارجية نادرة.



وقال المتحدث باسم الوزارة غو جياكون إن الزعيمين "سيجريان مباحثات وسيتبادلان بعمق وجهات النظر بشأن العلاقات" الثنائية، إضافة الى "القضايا ذات الاهتمام المشترك"، من دون أن يحدد مكان ذلك وزمانه.