الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن القرار بشأن نشر دول غربية قوات في أوكرانيا، لا يعود لروسيا التي ترفض خطوة كهذه.



وقال روته في كلمة خلال مؤتمر بشأن الدفاع في براغ: "لماذا نكترث لموقف روسيا من مسألة القوات في أوكرانيا؟ هذا بلد مستقل، القرار بذلك لا يعود لهم"، في إشارة للروس.