هيئة بحرية: مقذوف يسقط قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة اليمني

أخبار دولية
2025-09-04 | 05:32
هيئة بحرية: مقذوف يسقط قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة اليمني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 178 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر، حيث شوهد مقذوف غير معروف يسقط في البحر على مسافة قريبة من إحدى السفن.

وأكدت الهيئة في منشور على منصة إكس، أن السفينة وطاقمها بخير وتواصل الإبحار لميناء التوقف التالي.

أخبار دولية

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

مقذوف

سفينة

البحر الأحمر

ميناء الحديدة اليمني

