الجيش الإسرائيليّ: سيطرنا على أربعين في المئة من مدينة غزة

سيطر الجيش الإسرائيليّ على 40 في المئة من مدينة غزة، كبرى مدن القطاع الفلسطينيّ المحاصر والمدمر، ويستعد للسيطرة عليها بالكامل في هجوم جديد.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ إيفي دفرين في بيان بالفيديو: "نسيطر اليوم على 40 في المئة من مدينة غزة. ستستمر العملية في التوسع والتكثف في الأيام المقبلة".



وأضاف: "سنزيد الضغط على حماس حتى هزيمتها".