البيت الأبيض: ترامب طلب من الأوروبيين الضغط على الصين حليفة موسكو

طلب الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب من القادة الأوروبيين "ممارسة ضغط على الصين اقتصاديًا بسبب دعمها للجهد الحربيّ الروسيّ"، حسب مسؤول كبير في البيت الأبيض.



وقال المسؤول إنّ الرئيس الاميركيّ، خلال مباحثات مع قادة حلفاء لأوكرانيا اجتمعوا في باريس.



وأضاف: "على أوروبا أن تكف عن شراء النفط الروسيّ".