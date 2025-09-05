ترامب: سأتحدّث قريبًا مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب،على هامش حفل عشاء جمعه إلى كبار رؤساء شركات التكنولوجيا، أنّه سيتحدّث قريبًا مع نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين.

وفي روسيا، أكّد المتحدّث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنّ ترتيب المحادثة بين بوتين وترامب يمكن أن يحدث سريعًا.

وقال بيسكوف بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الحكومية للأنباء إنّ هذه المحادثة "يمكن ترتيبها بسرعة إذا لزم الأمر".

وكان بوتين وترامب التقيا في ألاسكا في الولايات المتحدة، في 15 آب، خلال قمّة ثنائية أخرجت الرئيس الروسيّ من حالة العزلة التي كان فيها منذ غزو أوكرانيا، لكنها لم تؤدِّ إلى وقف لإطلاق النار.