هجوم بسلاح أبيض نفّذه رجل في قرية للسكان الأصليين وسط كندا

قُتل شخص وأصيب ستة آخرون بجروح في هجوم بسلاح أبيض نفّذه رجل في قرية للسكان الأصليين في وسط كندا قبل أن يلقى مصرعه بدوره، وفق ما أعلنت الشرطة الفدرالية.

وأوضحت شرطة الخيّالة الكندية الملكية في مقاطعة مانيتوبا لوكالة فرانس برس، أنّ الهجوم وقع في محمية هولو ووتر للسكان الأصليين، وهي منطقة نائية يقطنها حوالى ألف نسمة وتقع على بُعد 217 كيلومترًا شمال وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا.

ولفتت الرسالة إلى أنّ المحقّقين "يجمعون المعلومات لتحديد ما حدث بالضبط".

ولم تتّضح في الحال ملابسات الهجوم ولا دوافع المهاجم الذي لم تقدّم الشرطة أيّ معلومات عنه ولا عن نوع السلاح الأبيض الذي استخدمه.