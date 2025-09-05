الأخبار
الكرملين اتهم الأوروبيين بـ"عرقلة" حلّ النزاع في أوكرانيا

أخبار دولية
2025-09-05 | 00:55
مشاهدات عالية
الكرملين اتهم الأوروبيين بـ&quot;عرقلة&quot; حلّ النزاع في أوكرانيا
الكرملين اتهم الأوروبيين بـ"عرقلة" حلّ النزاع في أوكرانيا

اتّهم الكرملين الأوروبيين بـ"عرقلة" حلّ النزاع في أوكرانيا، وذلك غداة اجتماع عقدته الدول الأوروبية الداعمة لكييف للبحث في الضمانات الأمنية التي يمكنها تقديمها لحليفتها في إطار أيّ اتفاق سلام.

     

ونقلت صحيفة إزفستيا الروسية عن المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنّ "الأوروبيين يُعرقلون التسوية في أوكرانيا. 

 

كذلك، أعتبر بيسكوف، عبر وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، أن الغرب "لا يستطيع" توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

 

 واعتبر أنّ هذا الحلّ "لا يمكن أن يشكّل ضمانًا أمنيًا لأوكرانيا مقبولا لروسيا“.

 

 وشدد على أنّ القارة العجوز تواصل محاولاتها لجعل أوكرانيامركزا لكلّ ما هو مُعاد لروسيا“.

