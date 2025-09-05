أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب سيوقّع أمرًا تنفيذيًا يسمح بإطلاق اسم "وزارة الحرب" على وزارة الدفاع، وذلك تنفيذًا لوعد أطلقه أخيرًا.

وقالت الرئاسة الأميركية في رسالة إنّ ترامب سيوقّع "أمرًا تنفيذيا يهدف إلى إعادة اعتماد الاسم التاريخي ”وزارة الحرب" كاسم ثان لوزارة الدفاع“.

ولفتت إلى أنّ هذا الاسم الإضافي سيحلّ محلّ الاسم الأساسيّ ما أن تنتهي الإجراءات اللازمة لذلك ولا سيّما في الكونغرس.

وأوضحت الرسالة أنّ المرسوم يأمر وزير الدفاع بيت هيغسيث باتّخاذ كلّ الإجراءات، ولا سيّما لدى السلطة التشريعية، بما يكفل "تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب“.

وأعلن ترامب في نهاية آب عزمه على استعادة التسمية التي كانت قائمة من 1789 إلى 1949.