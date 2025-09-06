ترامب يظهر حزما تجاه فنزويلا ومادورو يدعو إلى الحوار

حذّر دونالد ترامب الجمعة كراكاس من أن طائراتها العسكرية ستُسقط إذا شكّلت تهديدا للقوات الأميركية، مع إعلان واشنطن إرسال عشر مقاتلات إف-35 إلى بورتوريكو في إطار حرب الرئيس الجمهوري على كارتيلات المخدرات، في حين دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الحوار مع تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة البحر الكاريبي.



وستنضم الطائرات إلى سفن حربية أميركية منتشرة في جنوب البحر الكاريبي، فيما يصعّد ترامب الضغوط على مادورو الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة كارتيل مخدرات.



وارتفع منسوب التوتر في الأيام الأخيرة مع إعلان البنتاغون أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا الخميس فوق سفينة تابعة للبحرية الأميركية، محذرا كراكاس من أيّ تصعيد إضافي بعد هذه الخطوة "الاستفزازية للغاية".



وقال ترامب في تصريح لصحافيين الجمعة في المكتب البيضوي ردا على سؤال بشأن الخطوات التي سيتّخذها في حال تكررت الواقعة "إذا وضعتنا (الطائرات الفنزويلية) في موقف خطر، فسيتم إسقاطها".