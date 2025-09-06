توقيف عدد كبير من الكوريين الجنوبيين لدى مداهمة مصنع في جورجيا الأميركية

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الجمعة إن سلطات الهجرة الأميركية أوقفت عددا كبيرا من الكوريين الجنوبيين خلال عملية دهم واسعة النطاق لمصنع بطاريات في ولاية جورجيا، ودعت واشنطن لمراعاة "الحقوق المشروعة" لمواطنيها.



وقال المتحدث باسم الوزارة لي جاي وونغ للصحافيين إن عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) دهموا الخميس بالتوقيت الأميركي، "مصنع بطاريات تابعا لشركة (كورية جنوبية) في جورجيا ... وتم توقيف العديد من المواطنين الكوريين".



وأعلن مكتب أتلانتا التابع لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات على منصة اكس أنه احتجز نحو 475 "أجنبيا مخالفين للقانون" خلال عملية في مصنع البطاريات، وهو مشروع مشترك بين هيونداي وإل جي.



وأفادت وكالة يونهاب للأنباء أن أكثر من 300 مواطن كوري جنوبي احتجزوا لدى مداهمة المصنع، نقلا عن مصدر دبلوماسي.



وقال المتحدث إن كوريا الجنوبية حريصة على "ألا تُنتهك الأنشطة الاقتصادية لمستثمرينا والحقوق والمصالح المشروعة لمواطنينا ظلما في سياق إنفاذ القانون الأميركي".