ترامب سيستضيف قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في منتجعه في ميامي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستعقد في ميامي بولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وحدد لاحقا أنها ستكون في منتجع "ترامب ناشونال دورال ميامي" الذي يملكه.



وقال ترامب "يسعدني أن أعلن أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026... ستُعقد في واحدة من أعظم مدن بلدنا، ميامي الجميلة في ولاية فلوريدا" مؤكدا "لن نجني أي أموال من ذلك بتاتا" معتبرا أن الموقع الذي تم اختياره هو "أفضل مكان" للقمة.



وقال الملياردير البالغ 79 عاما لصحافيين في المكتب البيضوي "سيكون الأمر رائعا"، مشيرا إلى أن العقار قريب من المطار ومؤكدا أن "كل دولة سيكون لها مبناها الخاص. أعتقد أنه سيكون شيئا جميلا حقا".



لكن ترامب الذي واجه اتهامات متكررة بأنه وأفراد عائلته زادوا ثرواتهم خلال ولايتيه، أصر على أنه لن يستفيد ماديا من الحدث.



وصرّح "لن نجني أي أموال من ذلك بتاتا. نحن نعقد صفقة لن يكون فيها مال، لا مال فيها. أريد فقط أن تسير الأمور بشكل جيد".

