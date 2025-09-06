الأخبار
ترامب سيستضيف قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في منتجعه في ميامي

2025-09-06 | 00:48
2min
ترامب سيستضيف قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في منتجعه في ميامي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستعقد في ميامي بولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وحدد لاحقا أنها ستكون في منتجع "ترامب ناشونال دورال ميامي" الذي يملكه.
     
وقال ترامب "يسعدني أن أعلن أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026... ستُعقد في واحدة من أعظم مدن بلدنا، ميامي الجميلة في ولاية فلوريدا" مؤكدا "لن نجني أي أموال من ذلك بتاتا" معتبرا أن الموقع الذي تم اختياره هو "أفضل مكان" للقمة.
     
وقال الملياردير البالغ 79 عاما لصحافيين في المكتب البيضوي "سيكون الأمر رائعا"، مشيرا إلى أن العقار قريب من المطار ومؤكدا أن "كل دولة سيكون لها مبناها الخاص. أعتقد أنه سيكون شيئا جميلا حقا".
     
لكن ترامب الذي واجه اتهامات متكررة بأنه وأفراد عائلته زادوا ثرواتهم خلال ولايتيه، أصر على أنه لن يستفيد ماديا من الحدث.
     
وصرّح "لن نجني أي أموال من ذلك بتاتا. نحن نعقد صفقة لن يكون فيها مال، لا مال فيها. أريد فقط أن تسير الأمور بشكل جيد".
     

LBCI
أخبار دولية
2025-07-29

ترامب: قد لا أحضر قِمة قادة مجموعة العشرين المقبلة وأرسل ممثلًا آخر عن الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-06-16

ترامب يغادر قمة مجموعة السبع قبل الأوان بسبب "الأحداث في الشرق الأوسط"

LBCI
أخبار دولية
2025-08-02

مصادر وول ستريت جورنال: إدارة ترامب أوقفت تمويل مجموعة من برامج الصحة العامة لمكافحة الأمراض

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-12

لودريان لـ عشرين 30: نُدين تسليح حزب الله ولكننا نعترف بوجوده كمجموعة

LBCI
أخبار دولية
05:34

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" جنوبا

LBCI
أخبار دولية
01:38

مادورو: لا ينبغي أن يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري

LBCI
أخبار دولية
00:52

خطف ستة سائقي شاحنات سنغاليين في غرب مالي

LBCI
أخبار دولية
00:33

الجامعة العربية تؤكد أن لا تعايش في المنطقة من دون وقف إسرائيل "ممارساتها العدائية"

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-07

سلام: زرت معرض Project Lebanon 2025 واكتشفت طاقات شابة ملهمة

LBCI
اقتصاد
2025-04-29

حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي

LBCI
خبر عاجل
2025-05-04

فوز اللائحة المدعومة من الياس المر في الزلقا

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-04

التحكم المروري: تعطل سيارة على طريق عاريا نزولا باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة

LBCI
أخبار لبنان
16:15

باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها

LBCI
أخبار لبنان
13:44

بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!

LBCI
رياضة
13:38

روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي

LBCI
أخبار دولية
13:27

عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…

LBCI
أخبار دولية
13:19

تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…

LBCI
أمن وقضاء
13:17

ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:14

جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها

LBCI
خبر عاجل
12:46

مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
07:00

معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة

LBCI
خبر عاجل
12:36

معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة

LBCI
خبر عاجل
14:16

معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى

LBCI
خبر عاجل
09:19

الوزير فادي مكي وضع استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية والوزراء الخمسة غادروا القصر الجمهوري

LBCI
آخر الأخبار
12:38

معلومات للـLBCI: الرئيس بري قال "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته"

LBCI
خبر عاجل
08:57

إنسحاب وزراء الثنائي أمل-الحزب بالإضافة إلى الوزير فادي مكي من الجلسة بعد إنضمام قائد الجيش إليها

LBCI
خبر عاجل
09:36

الوزير محمد حيدر للـLBCI: لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة إعتراضًا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدو الإسرائيلي لا ينفذ أمرًا بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور وهذه المشكلة الأساسية

