الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب سيستضيف قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في منتجعه في ميامي
أخبار دولية
2025-09-06 | 00:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب سيستضيف قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في منتجعه في ميامي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستعقد في ميامي بولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وحدد لاحقا أنها ستكون في منتجع "ترامب ناشونال دورال ميامي" الذي يملكه.
وقال ترامب "يسعدني أن أعلن أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026... ستُعقد في واحدة من أعظم مدن بلدنا، ميامي الجميلة في ولاية فلوريدا" مؤكدا "لن نجني أي أموال من ذلك بتاتا" معتبرا أن الموقع الذي تم اختياره هو "أفضل مكان" للقمة.
وقال الملياردير البالغ 79 عاما لصحافيين في المكتب البيضوي "سيكون الأمر رائعا"، مشيرا إلى أن العقار قريب من المطار ومؤكدا أن "كل دولة سيكون لها مبناها الخاص. أعتقد أنه سيكون شيئا جميلا حقا".
لكن ترامب الذي واجه اتهامات متكررة بأنه وأفراد عائلته زادوا ثرواتهم خلال ولايتيه، أصر على أنه لن يستفيد ماديا من الحدث.
وصرّح "لن نجني أي أموال من ذلك بتاتا. نحن نعقد صفقة لن يكون فيها مال، لا مال فيها. أريد فقط أن تسير الأمور بشكل جيد".
أخبار دولية
سيستضيف
مجموعة
العشرين
منتجعه
ميامي
التالي
خطف ستة سائقي شاحنات سنغاليين في غرب مالي
الجامعة العربية تؤكد أن لا تعايش في المنطقة من دون وقف إسرائيل "ممارساتها العدائية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-29
ترامب: قد لا أحضر قِمة قادة مجموعة العشرين المقبلة وأرسل ممثلًا آخر عن الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-07-29
ترامب: قد لا أحضر قِمة قادة مجموعة العشرين المقبلة وأرسل ممثلًا آخر عن الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-06-16
ترامب يغادر قمة مجموعة السبع قبل الأوان بسبب "الأحداث في الشرق الأوسط"
أخبار دولية
2025-06-16
ترامب يغادر قمة مجموعة السبع قبل الأوان بسبب "الأحداث في الشرق الأوسط"
0
أخبار دولية
2025-08-02
مصادر وول ستريت جورنال: إدارة ترامب أوقفت تمويل مجموعة من برامج الصحة العامة لمكافحة الأمراض
أخبار دولية
2025-08-02
مصادر وول ستريت جورنال: إدارة ترامب أوقفت تمويل مجموعة من برامج الصحة العامة لمكافحة الأمراض
0
آخر الأخبار
2025-06-12
لودريان لـ عشرين 30: نُدين تسليح حزب الله ولكننا نعترف بوجوده كمجموعة
آخر الأخبار
2025-06-12
لودريان لـ عشرين 30: نُدين تسليح حزب الله ولكننا نعترف بوجوده كمجموعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:34
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" جنوبا
أخبار دولية
05:34
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" جنوبا
0
أخبار دولية
01:38
مادورو: لا ينبغي أن يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري
أخبار دولية
01:38
مادورو: لا ينبغي أن يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري
0
أخبار دولية
00:52
خطف ستة سائقي شاحنات سنغاليين في غرب مالي
أخبار دولية
00:52
خطف ستة سائقي شاحنات سنغاليين في غرب مالي
0
أخبار دولية
00:33
الجامعة العربية تؤكد أن لا تعايش في المنطقة من دون وقف إسرائيل "ممارساتها العدائية"
أخبار دولية
00:33
الجامعة العربية تؤكد أن لا تعايش في المنطقة من دون وقف إسرائيل "ممارساتها العدائية"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-07
سلام: زرت معرض Project Lebanon 2025 واكتشفت طاقات شابة ملهمة
أخبار لبنان
2025-05-07
سلام: زرت معرض Project Lebanon 2025 واكتشفت طاقات شابة ملهمة
0
اقتصاد
2025-04-29
حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي
اقتصاد
2025-04-29
حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي
0
خبر عاجل
2025-05-04
فوز اللائحة المدعومة من الياس المر في الزلقا
خبر عاجل
2025-05-04
فوز اللائحة المدعومة من الياس المر في الزلقا
0
آخر الأخبار
2025-05-04
التحكم المروري: تعطل سيارة على طريق عاريا نزولا باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة
آخر الأخبار
2025-05-04
التحكم المروري: تعطل سيارة على طريق عاريا نزولا باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:15
باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية
أخبار لبنان
16:15
باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها
0
أخبار لبنان
13:44
بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City
أخبار لبنان
13:44
بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!
0
رياضة
13:38
روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي
رياضة
13:38
روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي
0
أخبار دولية
13:27
عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…
أخبار دولية
13:27
عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…
0
أخبار دولية
13:19
تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…
أخبار دولية
13:19
تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…
0
أمن وقضاء
13:17
ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:17
ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل
0
أمن وقضاء
13:14
جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها
أمن وقضاء
13:14
جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:46
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
خبر عاجل
12:46
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
2
أخبار لبنان
07:00
معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة
أخبار لبنان
07:00
معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة
3
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
4
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
5
خبر عاجل
09:19
الوزير فادي مكي وضع استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية والوزراء الخمسة غادروا القصر الجمهوري
خبر عاجل
09:19
الوزير فادي مكي وضع استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية والوزراء الخمسة غادروا القصر الجمهوري
6
آخر الأخبار
12:38
معلومات للـLBCI: الرئيس بري قال "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته"
آخر الأخبار
12:38
معلومات للـLBCI: الرئيس بري قال "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته"
7
خبر عاجل
08:57
إنسحاب وزراء الثنائي أمل-الحزب بالإضافة إلى الوزير فادي مكي من الجلسة بعد إنضمام قائد الجيش إليها
خبر عاجل
08:57
إنسحاب وزراء الثنائي أمل-الحزب بالإضافة إلى الوزير فادي مكي من الجلسة بعد إنضمام قائد الجيش إليها
8
خبر عاجل
09:36
الوزير محمد حيدر للـLBCI: لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة إعتراضًا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدو الإسرائيلي لا ينفذ أمرًا بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور وهذه المشكلة الأساسية
خبر عاجل
09:36
الوزير محمد حيدر للـLBCI: لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة إعتراضًا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدو الإسرائيلي لا ينفذ أمرًا بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور وهذه المشكلة الأساسية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More